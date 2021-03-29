Сергей Фургал пожаловался на давление со стороны следователей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, пожаловался на «колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей» и попросил доступа к СМИ. Об этом сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович, которая посетила Фургала в воскресенье.

«Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит». Но в этот момент сотрудник прерывает нашу беседу и Фургала уводят. Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами. Сотрудники не первый раз обрывают Фургала и грозятся прервать беседу, но увод происходит впервые», — написала она в Telegram.

Экс-губернатора обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, убийстве двух и более лиц в тех же обстоятельствах и незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Его арестовали в июле 2020 года, после чего в Хабаровске начались акции протеста.