Иван Жданов сообщил об аресте отца

Суд в Ростове-на-Дону арестовал Юрия Жданова, отца директора ФБК* (признан иноагентом) Ивана Жданова. По мнению соратника Алексея Навального, уголовное дело о превышении должностных полномочий связано именно с его оппозиционной деятельностью.

«Отец работал на Севере, в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии, — рассказывает Иван Жданов. — Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все. Серьезно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине».

Жданов отмечает, что глава поселка, который собственным распоряжением выделил квартиру, не является даже фигурантом этого дела: «Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались ещё с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.