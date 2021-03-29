Мэром Якутска избран кандидат от «Единой России»

На досрочных выборах главы Якутска одержал победу исполняющий обязанности мэра Евгений Григорьев. Кандидат от «Единой России» набрал 44,27% голосов при явке в 41,73%.

Выборы мэра Якутска продолжались три дня — с 26 по 28 марта. Предыдущий мэр Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной называлось состояние ее здоровья. Григорьев после отставки Авксентьевой занимал должность исполняющего обязанности мэра.

Авксентьева ранее получила широкую известность как «народный мэр». Например, она была инициатором продажи здания городской администрации, расположенного в центре, также она называла преследование известного шамана Александра Габышева «избирательной карательностью».