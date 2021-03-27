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Глава хунты в Мьянме приветствовал российских военных на параде

27.03.2021

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы приветствовал присутствие российских военных на ежегодном параде словами «Россия — подлинный друг Мьянмы». Мин Аун Хлайн пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников, передает DW.

Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. По последним данным, в ходе столкновений демонстрантов с силовиками в стране погибли 320 человек. Сам Мин Аун Хлайн и 9 других высокопоставленных военных находятся под санкциями Евросоюза. Кремль через пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в середине марта выражал обеспокоенность ростом числа мирных жителей, погибших в ходе протестов.

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