Байден собирает мировой саммит по климату

Президент США Джо Байден собирает лидеров 40 государств, в том числе Владимира Путина и Си Цзиньпина, на виртуальный саммит по климату. Встреча запланирована на 22-23 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире для всеобщего обозрения, отмечают в Вашингтоне. Ранее, напомним, Путин призывал Байдена к диалогу в прямом эфире, на что тот ответил, что встреча состоится в свое время.

Климатический саммит подчеркнет безотлагательность и экономические выгоды более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в ноябре этого года в Глазго, считают в Белом доме.

«В последние годы ученые подчеркнули необходимость ограничить планетарное потепление до 1,5 градусов Цельсия, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Ключевая цель как Саммита, так и COP26 будет заключаться в активизации усилий, которые позволят достичь этой цели. На саммите также будут представлены примеры того, как усиление климатических амбиций приведет к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, продвижению инновационных технологий и поможет уязвимым странам адаптироваться к климатическим воздействиям», — говорится в сообщении.



Кроме глав 40 государств на саммит приглашены лидеры бизнеса и гражданского общества.