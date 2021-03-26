Геннадий Гудков: Драконы Кремля

Просто представьте, вдумайтесь не торопясь, что за люди руководят нашей страной? Как совсем недавно выяснилось, они уже многие годы содержат за счет налогов с народа штатные банды гос-киллеров, которые травят людей боевым химическим оружием, расстреливают в спину. Летом прошлого года им дали приказ уничтожить Алексея Навального (и, как оказалось, еще ранее - многих других). За то, что тот случайно(!) выжил, объявляют его в розыск. Причина «розыска» просто издевательская: Навальный якобы вовремя не явился в полицию (это из реанимации клиники в ФРГ!!!) проставить дежурную отметку. А узнав, что Алексей все же планирует вернуться в свою страну, срочно фальсифицируют новое «расследование» по делу, давно уже признанному всей Европой фейком и грубой подтасовкой. Но Кремль тупо предпочитает этого не замечать.

В день возвращения Навального в Россию моральные деграданты от власти устраивают цирк с самолетом, везущим Навального на родину, перенаправляя его в другой аэропорт, чем попутно подвергают сотни пассажиров крайним неудобствам и риску. Да плевать властьимущим на крепостных и холопов: русская баба еще нарожает, если чего! Затем уже в самом аэропорту устраивается наглая, глумливая демонстрация презрения к процедурам, установленным законами РФ. Навального по несуществующим или уже декриминализированным статьям УК РФ сажают в спецблок для серийных убийц и насильников, тупо отказывают в адвокате, на пенках-лавочках наспех проводят непредусмотренное ни одним законом страны позорное судилище, после которого отправляют (это человека-то, пережившего смертельное отравление и только что вышедшего из 24 дней пребывания в коме!), опять-таки в нарушение всех правил, в колонию.

В самой колонии тюрещики по приказу сверху пытают Навального (лишение сна во всем мире - изощренная подлая пытка!), лишают его медпомощи, заставляют терпеть боль и страдать от парализации ноги (вот сволочи!), а затем, доведя его до тяжелого состояния здоровья, организуют другую изощренную травлю. Тюремщики по велению Кремля начинают высасывать из пальца «основания» для помещения тяжело больного Навального в каземат ШИЗО (штрафной изолятор). Что это такое за наказание - почитайте воспоминания зэков, мало не покажется.

И поверьте, г-н Песков нагло врет, когда утверждает, что «в Кремле не следят за отбытием Навальным тюремного срока». Напоминаю, что Путина все это время призывают освободить Навального практически все мировые лидеры. Значит, он не только не следит, но подозреваю, чуть ли не собственноручно наблюдает за мучениями Навального. Я совсем не удивлюсь, если вдруг окажется, что по просьбе вождя в его «бункере» установлены камеры, транслирующие пытки «пациента» в режиме онлайн на большие экраны. Чтобы придворные могли наслаждаться в прямом эфире издевательствами над оппозиционером, а также пересматривать особо понравившиеся моменты его страданий.

А теперь ответьте сами себе на вопрос, ЧТО нами, 145 миллионами, руководит? Не кто, а именно ЧТО? Складывается однозначное представление, что в Кремле прочно засели злобные, мстительные, аморальные негодяи, испытывающие садистское наслаждение от издевательств над людьми, взятыми ими в ЗАЛОЖНИКИ! Они, извините, «тащатся» и ловят кайф от собственной вседозволенности и полной безнаказанности. Но так ведут себя только жестокие оккупанты, возомнившие себя вершителями судеб тех, кого они не считают за людей.

Если у Вас еще остались какие-то иллюзии об облике нашей власти - забудьте. Нынешний Кремль - безжалостный Дракон, пожирающий невинных младенцев без всяких моральных и нравственных колебаний. Чудовище, лишающее огромную страну и ее народы всякой надежды на лучшее будущее.

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