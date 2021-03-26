Вася Обломов о смерти Александра Липницкого

Случилось ужасное. Погиб Александр Липницкий. Утонул в реке.Мы познакомились где-то 10 лет назад, и с самого начала нашего знакомства у нас сложились очень теплые дружеские отношения. Периодически он приходил на мои концерты, после чего всегда заходил в гримерку поделиться впечатлением от увиденного, иногда мы встречались на разных мероприятиях и однажды даже вместе исполнили «Шуба-дуба блюз». Помню, как они вместе с Артемием Троицким позвонили мне из Ярославля и делились впечатлениями о том, как только что послушали мой последний альбом.Саша был очень добрым и интересным человеком. Ходячей энциклопедией русского рока с кучей историй из первых рук. Он всегда относился ко мне очень тепло и каждый раз при встрече звал в гости на Николину Гору… так и не съездил я в гости… Дорогой, дорогой Саша… Как же так? Я не могу поверить, что мы больше никогда не увидимся. Я не могу поверить.