Алексей Навальный находит силы шутить о своем здоровье

В соцсетях Алексея Навального опубликовали его письмо, в котором политик рассказывает о состоянии своего здоровья и по традиции шутит. Навальный подтвердил слова своих адвокатов, которые ранее рассказали о болях в спине и ноге у заключенного покровской ИК-2.

«Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться <…> Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают», — пишет Навальный.



По его словам, ему тяжело и больно даже подняться с кровати: «Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь».