Алексей Навальный находит силы шутить о своем здоровье

В соцсетях Алексея Навального опубликовали его письмо, в котором политик рассказывает о состоянии своего здоровья и по традиции шутит. Навальный подтвердил слова своих адвокатов, которые ранее рассказали о болях в спине и ноге у заключенного покровской ИК-2.
«Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться <…> Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают», — пишет Навальный.
По его словам, ему тяжело и больно даже подняться с кровати: «Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь».
«Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного», — иронизирует Навальный.
Сегодня обеспечить Алексея Навального медицинской помощью призвали в Евросоюзе. Ранее похожие заявления сделали главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Адвокаты политика сообщили о его «крайне неблагополучном» состоянии 25 марта. По их словам, политику демонстративно отказывали в медпомощи несколько недель. Более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры и преподавателей написали письмо главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену с требованием срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания. Во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным».