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Алексей Навальный находит силы шутить о своем здоровье

26.03.2021

В соцсетях Алексея Навального опубликовали его письмо, в котором политик рассказывает о состоянии своего здоровья и по традиции шутит. Навальный подтвердил слова своих адвокатов, которые ранее рассказали о болях в спине и ноге у заключенного покровской ИК-2.

«Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться <…> Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают», — пишет Навальный.

По его словам, ему тяжело и больно даже подняться с кровати: «Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь».

«Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться, — продолжает политик. — Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок. А может, с костылем. Его я смогу легко кидать, превратив в смертельное оружие. Но идеально — это деревянная нога <…> Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из «Острова сокровищ» вроде: «Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня… меня боялся сам Флинт».

«Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного», — иронизирует Навальный.

Сегодня обеспечить Алексея Навального медицинской помощью призвали в Евросоюзе. Ранее похожие заявления сделали главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Адвокаты политика сообщили о его «крайне неблагополучном» состоянии 25 марта. По их словам, политику демонстративно отказывали в медпомощи несколько недель. Более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры и преподавателей написали письмо главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену с требованием срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания. Во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным».

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