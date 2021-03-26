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Долговая нагрузка россиян показала максимум за девять лет

26.03.2021

К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до 11,7%. Показатель, который отражает платежи по ссудам относительно доходов населения, является максимальным с 2012 года. 

Как пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ, на фоне пандемии и экономического кризиса показатель, который увеличивался и до этого, продолжил быстро расти и достиг максимума за все время измерений. Только за четвертый квартал 2020 года долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п. п. Особенно заметно показатель рос во второй половине прошлого года. 

Средний уровень выплат по необеспеченным кредитам в России сейчас составляет 9,8% от суммарных доходов населения, по ипотеке — 1,9%. Специалисты ЦБ назвали ситуацию «достаточно устойчивой» и во многом связывают ее с пандемией и снижением процентных ставок. По их данным, выдача займов закредитованным россиянам находится «на приемлемом уровне». 

24 марта в Госдуму внесли законопроект, который дает право ЦБ ограничивать выдачу некоторых займов, например, рискованных.

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