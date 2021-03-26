70-летнему правозащитнику в Рязани отказали в возбуждении дела против ОМОНа

СК по Рязанской области отказал 70-летнему правозащитнику Александру Бехтольду в возбуждении уголовного дела — мужчина подал заявление после того, как его избили дубинкой по голове.

Как сообщает «7х7», СК не нашел в действиях ОМОНа состава преступления. Инцидент с правозащитником произошел на акции протеста 23 января. На площади Ленина в Рязани силовики ударили его дубинкой по голове, проволокли по асфальту, отобрали фотоаппарат и отправили в автозак. Затем он три часа провел в отделе полиции без обвинений. Впоследствии медики зафиксировали у 70-летнего Бехтольда ушибы и ссадины лица, головы и туловища.

В постановлении об отказе говорится, что пенсионер вышел на несанкционированную акцию и держал в руках портрет Алексея Навального. Его ударили после того, как Бехтольд вступился за одного из участников, которого пытались задержать. Сотрудники ОМОН впоследствии заявляли, что правозащитник хватал одного из них за форменное обмундирование и пытался оттащить. Бехтольд на это говорил, что не успел и приблизиться к сотрудникам ОМОН, когда получил удар по голове дубинкой и упал. «Очнувшись, понял, что меня продолжают бить, а потом потащили в автозак», — рассказывал он.