В ЕС призвали обеспечить Навальному медицинскую помощь

Алексей Навальный должен быть освобожден, ему должны предоставить доступ к медицинской помощи, заявила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

«Тревожные сообщения [приходят] об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов. ЕС продолжает призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к полному расследованию отравления», — написала она в Twitter.

Ранее похожие заявления сделали главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии. 25 марта адвокаты Навального сообщили о его «крайне неблагополучном» состоянии. По их словам, политику демонстративно отказывали в медпомощи несколько недель. Более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры и преподавателей написали письмо главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену с требованием срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания. Во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным».