Книгу журналистов «Белсат» признали экстремистской в Белоруссии

Суд в Минске признал экстремистской книгу «Белорусский Донбасс». Ее написали журналисты телеканала «Белсат» Катерина Андреева, получившая два года колонии, и ее муж Игорь Ильяш.

DW пишет, что теперь издание запрещено распространять в Белоруссии. Кроме того, назначен суд по делу еще одного журналиста, Романа Васюковича, который привез книгу в республику.

Книга Андреевой и Ильяша рассказывает о военном конфликте в Донбассе. В том числе в ней говорится об отношении спецслужб Белоруссии к участникам конфликта и бизнесе компаний республики, в том числе государственных, с компаниями, которые, по данным СБУ Украины, финансируют терроризм.

Васюкович привез издание в Белоруссию в конце 2002 года. Сотрудники таможни изъяли у него несколько экземпляров издания и сообщили, что выявили в нем признаки экстремизма.

Катерина Андреева и ее коллега Дарья Чульцова в феврале получили по два года колонии общего режима. Их задержали в ходе трансляции с акции памяти активиста Романа Бондаренко, погибшего в ходе протестов. Девушек признали политзаключенными.