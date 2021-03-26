Соболь смягчили условия домашнего ареста

Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, разрешили посещать храм, однократный прием нотариуса, а также отводить и забирать ребенка из школы. Об этом сообщается в ее telegram-канале.

«Мы рады, что Любовь и ее адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребенка Любови, в школу и забирать ее из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства», — пишут соратники Соболь, ведущие ее соцсети.

Они отмечают, что политику по-прежнему отказывают в прогулках с ребенком, а также в пользовании интернетом для посещения сайтов госорганов: «Сейчас на Любовь наложены административные взыскания за участия в акциях за свободу Алексея Навального, но оплатить она их по факту не может: в банк не выйдешь, а сайтом Госуслуг пользоваться тоже запрещено».