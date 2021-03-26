Андрей Зубов: Путин проиграл Навальному вконец

Причиняющий страдания другим сам обрекает себя на страдания еще большие. Это - общеизвестная истина и умные люди сдерживают себя в мести и ненависти, зная её. Глупые поддаются своей тёмной страсти и гибнут.

Ныне уже давно причинявший страдания и ставший причиной множества смертей Владимир Путин преследует и заставляет страдать Алексея Навального. Нового в этом ничего нет. Но всегда есть капля, которая переполняет чашу.

Мужественный Алексей Навальный пошел против режима Путина с открытым забралом. Он добровольно отдал себя в руки того, против кого начал свою брань. Так поступают только самые опытные и мудрые борцы. Они ожидают, что примитивной злобной местью противник погубит себя сам. Это - одна из истин христианской веры. "Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" - так учит римлян апостол Павел [Рим.12. 18-20].

Алексей Навальный не дал голодному Владимиру Путину хлеба, ибо Путин не испытывает голода, он не дал ему воды - ибо Путин не жаждет. Но Алексей Навальный дал Владимиру Путину нечто большее - он дал ему себя. И вот с этим даром себя своему врагу, пытавшемуся только что убить его, Путин поступил немудро, примитивно, по пацански. И так погубил себя в конец. Чем более велик дар врага, тем больше ты должен стараться победить его своим великодушием. Но г-н Путин на дар Навального ответил примитивной злобой и местью и тем вынес приговор сам себе.

Совсем не случайно Алексей Анатольевич объявил себя христианином. Он тем самым сказал, что знает, на что идет, знает, какое оружие приводит он в действие. Оружие вольного и сознательного самопожертвования в миллион раз сильнее всех роликов ФБК*, включая и фильм о Геленджикском дворце.

Против оружия самопожертвования есть лишь одна защита - самопожертвование еще большее. На него Владимир Владимирович оказался не способным. И этим Путин проиграл Навальному вконец. Человек, имя которого российский тиран не называет из магического страха, победил его. Он победил его тем, чем от века побеждали христиане самых могущественных тиранов - самопожертвованием.

И теперь с каждым новым приказом Путина, отдающим Алексея Навального на еще большую муку и пытку в застенке, победа Навального над Путиным становится всё безусловней.

Мы страдаем вместе с Алексеем, мы мучаемся вместе с Юлией Борисовной, и мы побеждаем с ними в этой борьбе против зла и лжи, затопивших Россию.

СВОБОДУ АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ! ПОЗОР И ПРЕЗРЕНИЕ ЕГО МУЧИТЕЛЯМ!

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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