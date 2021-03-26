AP: Более 300 человек погибли в ходе протестов в Мьянме с февраля

С 1 февраля в ходе столкновений между силовиками и протестующими в Мьянме погибли 320 человек. Около 3 тыс. человек арестовали или отправили в тюрьму.

Об этом сообщает Associated Press. 22 марта правозащитники сообщали о 250 жертвах столкновений в Мьянме, спустя сутки военные подтвердили гибель 164 человек из списка и выразили сожаление в связи с этим и одновременно обвинили протестующих в насилии и поджогах. Тогда же стало известно, что армия Мьянмы освободила из заключения 628 человек, высказывалось предположение, что это студенты, задержанные в начале марта на демонстрациях.

22 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении высокопоставленных военнослужащих страны, это запрет на въезд в ЕС и заморозка возможных активов, Минфин США внес в черный список две компании, которые контролиоруют военные, их активы в американских банках заморозили. Кроме того, 1 апреля санкции против руководства Мьянмы планирует ввести ООН.