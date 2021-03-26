В Кремле отказываются отвечать на требование Юлии Навальной

Реагировать на обращение Юлии Навальной, которая потребовала от Владимира Путина освободить Алексея Навального, в Кремле не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не будем реагировать на это обращение. Сейчас, когда гражданин является заключенным в колонии, адресатом для обращений является ФСИН», — сказал он.

25 марта, когда стало общеизвестно о тяжелом состоянии здоровья оппозиционера, Навальная потребовала от Путина немедленно освободить ее мужа. «Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено», — написала она.

Песков сегодня также заявил, что в Кремле не видят параллелей с жалобами на здоровье Алексея Навального и Сергея Магнитского.

Юрист Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в «Матросской Тишине». Подробно об обстоятельствах дела NT писал здесь.

Что касается условий содержания Навального в колонии, то Песков считает, что в зарубежных тюрьмах «проявления дисциплины» гораздо «бесчеловечнее»: «Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений, и не дело администрации президента это комментировать» (цитата по «Дождю»).