ФСБ отчиталась о задержании банды «экстремистов-вандалов»

В Ростове-на-Дону ФСБ раскрыла и задержала участников «экстремистской группы», которые планировали расписать здания органов власти.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

По ее данным, трое задержанных готовили акции в отношении здания одного из отделов органов внутренних дел, еще трое доставлены в полицию для допроса.

В ФСБ утверждают, что организатор группы признал, что «их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в мессенджере Telegram, модераторы которого находятся в Польше». Там они получили инструкции по изготовлению зажигательных устройств.

Задержания стали результатом расследования уголовного дела по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти», которое возбудили после появления на фасадах зданий Ростова-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов.