Власти выведут из-под контроля Росфинмониторинга пять «дочек» РПЦ

Журналисты ознакомились с отзывом Росфинмониторинга на поправки в «антиотмывочное законодательство». В документе говорится, что законопроект выведет из-под действия норм только пять дочерних компаний РПЦ. Все они выпускают церковную утварь с драгоценными камнями — кольца, серьги, кресты и подвески. В списке есть ООО «Софийская набережная», которое производит товаров на 300 млн рублей в год. Так, самый дорогой крестик из золота и бриллиантов в ее ассортименте обойдется в 113,8 млн рублей. Собеседники ОМ называют эту компанию крупнейшим производителем религиозной продукции из драгоценных металлов, именно ее изделия «продаются во всех переходах», а остальные фирмы попали в список «для вида». Выручка ООО «Софийская набережная» за 2019 год составляет 267,4 млн рублей.
Также в перечне есть «Художественно-производственное предприятие «Софрино РПЦ». В декабре 2020 года, напоминает издание, патриарх Кирилл призывал священнослужителей покупать свечи только там. Эта компания оказалась самой прибыльной в списке, ее выручка за 2019 год составила 2 млрд рублей.
Документ вносит поправки в закон о борьбе с отмыванием денег: если сейчас под наблюдение не попадают религиозные организации, музеи и организации, использующие драгметаллы в медицинских и научно-исследовательских целях, либо в составе оборудования, то после принятия поправок в список таких исключений войдут компании, единственным учредителем и участником которых является церковь. Сейчас в России около 2 тыс. таких компаний, из них драгметаллы используют только пять: помимо ООО «Софийская набережная» и «Софрино РПЦ», это ООО «Риза», «Костромская Епархиальная мастерская «Кацея» и Ярославско-Костромская Епархия Русской православной старообрядческой церкви. Росфинмориторинг дает положительное заключение на проект и рекомендует его к принятию.
Собеседник «Открытых медиа» в Transparency International* говорит, что законопроект пролоббировало РПЦ. По мнению директора организации Ильи Шуманова, компаниям из списка будет проще продавать украшения за наличные деньги, и контроля за сделками не будет. «Любой человек может купить эти ювелирные изделия за кэш, потом продать их и получить наличные в другом месте. Таким образом можно отмывать деньги», — заявил он изданию.
При этом представители мастерской «Кацея» заявляют, что законопроект только упростит и удешевит работу фабрик такой продукции — им не нужно будет покупать электронную цифровую подпись для взаимодействия с финмониторингом и отправлять сотрудников на обучение и получение сертификата соответствия.
*Transparency International — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.