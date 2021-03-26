Администраторы оппозиционного чата в Чечне заявили о пытках

Администраторы чеченского Telegram-чата «Осал нах 95» сообщили о том, что их пытали в полку ППС им. А. Кадырова. Исмаил Исаев и Салех Магомадов обратились в СК.

Модераторы, одному из которых 17, а другому 20 лет, подали в Следственный комитет заявление о том, что их пытали в подвале полка в апреле 2020 года. Как сообщает «Кавказский узел», Исаева тогда задержали в Санкт-Петербурге, а Магомадова в Грозном. Их доставили в полк им. Кадырова и держали там, по их словам, два месяца.

Оба заявили, что их пытали током и избивали пластиковой трубой. Исаев сообщил следствию, что трубой били так сильно, что от нее «отлетали куски», и после этого он около месяца не мог шевелить пальцами левой руки. Исаев и Магомадов сообщили следствию, что от них ничего не требовали, а избивали для того, чтобы наказать. «Медиазона» передает слова одного из них о том, что силовиков злило наличие на его аватаре в Telegram христианских крестов и флага ЛГБТ.

Администраторы сказали, что их отпустили с требованием сообщать силовикам о новых участниках чата. Оба после этого уехали из Чечни, но в феврале 2021 года их вновь задержали и вернули в республику, обвинив в передаче еды террористу. После этого оба дали признательные показания. Сообщалось также, что в Чечне задержали и допросили около 20 родственников молодых людей, требуя информацию о том, где находятся их родители.

В середине марта «Новая газета» опубликовала материал с рассказом бывшего бойца спецполка им. А. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и убийствах задержанных. После этого в Чечне задержали и допросили троих его родственников, требуя выдать местонахождение мужчины и заставить его подписать письмо с покаяниями. На редакцию «Новой» была совершена химическая атака.

О чате «Осал нах 95» («беспринципные люди» – перевод) стало широко известно в апреле 2020, когда провластные Telegram-каналы Чечни опубликовали ролики с извинениями его участников. Восемь молодых людей и девушка заявляли, что их «нашли и поймали» и призывали не критиковать власть. На некоторых роликах слышно, как мужской голос сообщает участникам чата, что говорить.