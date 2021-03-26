На подходе к Суэцкому каналу заблокированы три СПГ-танкера НОВАТЭКа

Три порожних танкера, доставляющие сжиженный газ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», оказались в общем потоке танкеров, застрявших на входе в Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза. На входе в канал и на подходе к нему находятся и четыре танкера, перевозящие нефть Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого — РФ, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, пишет «КоммерсантЪ».

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что критического влияния на рынок нефти ситуация не окажет, поскольку почти в любом регионе есть запасы, а вот спотовые цены на газ могут временно вырасти цены, так как рынок СПГ менее гибкий, а его транспортировка стоит дороже. Аналитик отмечает, что масштаб роста цен будет ограничен благодаря снижению спроса на газ из-за завершения отопительного сезона в Северном полушарии.

Утром 23 марта судно Ever Given село на мель, перекрыв Суэцкий канал. Эксперты говорят, что для его освобождения могут уйти недели. На обоих концах канала остаются заблокированными около 150 судов.