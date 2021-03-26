Погиб музыкант Александр Липницкий

Музыкант, журналист и культуролог Александр Липницкий погиб, переходя на лыжах реку у поселка Николина гора. Об этом сообщил критик Артемий Троицкий.

«В четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет», — написал он в Facebook.

Александр Липницкий был одним из основателей группы «Звуки Му». Его дом на Николиной горе в 80-х стал главным прибежищем рок-музыкантов в Москве. Поддерживал группы «Аквариум», «Кино», «Зоопарк». Был одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства.