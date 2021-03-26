КНДР подтвердила испытания новых тактических управляемых ракет

Северная Корея заявила в пятницу, что днем ​​ранее провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. Официальная газета КНДР Rodong Sinmun сообщила, что недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Восточное море, поразив запланированную цель. Они могут нести боеголовку массой до 2,5 тонн, передает Yonhap. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не наблюдал за ракетными испытаниями.

25 марта военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Пуски были совершены через четыре дня после того, как в воскресенье КНДР испытала две крылатые ракеты. В Японии осудили действия Пхеньяна, а военные США заявили, что его деятельность «подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества».