МВД Белоруссии отчиталось о 200 задержанных в День Воли

25 марта, когда оппозиция в Белоруссии отмечала День Воли, силовики задержали более 200 человек. Как сообщили в МВД, «в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой».

В ведомстве утверждают, что у группы людей, задержанных в Минске, изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Кроме того, сотрудниками ГАИ «выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами».

Среди задержанных оказались и российские журналисты — корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и фотограф «Известий» Павел Волков. Их позже отпустили, передает TUT.BY.

Большой скоординированной акции в Минске не случилось. В город с утра были стянуты силы милиции и внутренних войск, ряд активистов — задержаны. Но вечером в разных районах города жители запускали праздничные фейерверки.