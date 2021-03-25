Илья Яшин: Навального решили просто сгноить в тюрьме

Адвокаты, наконец, прорвались в колонию к Навальному. И стало понятно, почему их так долго не пускали к своему подзащитному.

У Алексея большие проблемы со здоровьем. Острые боли в спине, отнимается нога. Администрация колонии игнорирует его заявления, Навального не лечат, толком не обследуют и просто дают ему пару болеутоляющих таблеток в день.

В колонии для Навального созданы по сути пыточные условия. В частности, его лишили возможности нормально спать. Каждый час его будит надзиратель для отметки в специальном журнале. Так продолжается из дня в день.

Издеваться над Алексеем позволяет статус «склонного к побегу», который ему присвоили в нарушение закона и здравого смысла. К какому побегу он клонен, что это вообще за бред? Человек прекрасно знал, что его объявили в розыск — и ни от кого не прятался, а добровольно прилетел в Москву.

Давайте называть вещи своими именами: Навального решили просто сгноить в тюрьме. Как минимум сделать из него инвалида. Про худшее даже говорить не хочется — все и так всё понимают.

Ответственность за происходящее несет лично Владимир Путин, который на глазах у всей страны и мира мстит своему оппоненту и создает реальную угрозу его жизни.

Всех нормальных людей сегодня должно объединять одно требование: СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ.

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