Юлию Галямину лишили статуса депутата

Юлию Галямину лишили мандата депутата муниципального округа Тимирязевский. «Единая Россия» полным составом проголосовала за лишение меня депутатских полномочий. Это решение я буду обжаловать», — написала она в Telegram.

11 марта Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный Галяминой по «дадинской» статье — ее осудили на два года условно. Теперь она не имеет права избираться в Госдуму.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщали после возбуждения уголовного дела в СК.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания.