Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами

Россия возобновит авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном. Рейсы запустят с 1 апреля, сообщает «Интерфакс».

Самолеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне и в обратном направлении будут летать пять раз в неделю, такая же периодичность будет у рейсов в Берлин и обратно. Из Франкфурта-на-Майне можно будет также улететь в Санкт-Петербург. Авиасообщение с Каракасом (Венесуэла) будет осуществляться дважды в неделю, с Дамаском (Сирия), Душанбе (Таджикистан), Ташкентом (Узбекистан) и Коломбо (Шри-Ланка) — один раз в неделю.

Также с апреля вырастет число рейсов на Кубу, в Белоруссию, Азербайджан, Армению, Египет и ОАЭ.

Германия и Таджикистан останутся закрытыми для туристов из России и после возобновления авиарейсов. В Узбекистан как турист можно попасть с ПЦР-тестом не старше 72 часов, в Венесуэлу с тестом до 48 часов (еще один нужно будет сдать по прибытии), на Шри-Ланку пустят с четырьмя ПЦР-тестами, страховкой, разрешением и прохождением обязательного карантина, а в Сирию — с тестом и официальным разрешением.