Адвокаты назвали тяжелым состояние Навального

Алексей Навальный находится в «крайне неблагополучном» состоянии, сообщила его адвокат Ольга Михайлова, которая посетила политика в колонии. Как передает «Дождь», по словам защитника, у Навального сильные боли в спине и в правой ноге. Оппозиционеру проводили МРТ, но диагноз не сообщили.

«Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — рассказала Михайлова.

По словам адвокатов, Навальный в плохом состоянии находится уже несколько недель, но ранее запрещал об этом говорить. Из лекарств он получает только ибупрофен: таблетки и мазь. В нормальных лекарствах в колонии отказывают.

Сегодня во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным». «Если ФСИН называет состояние Навального «удовлетворительным», то это вызывает еще большую тревогу. «Удовлетворительно» от ФСИН звучит, словно совсем плохо», — отмечал директор ФБК* Иван Жданов.Более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры и преподавателей написали письмо главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали власти России предоставить политику медицинскую помощь.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.