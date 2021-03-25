Три страны ЕС призвали Россию предоставить медпомощь Навальному

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали власти России предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному. Сообщения появились в их Twitter-аккаунтах.

Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Эва-Мария Лийметс призвали российские власти как можно быстрее оказать оппозиционеру врачебную помощь и назвали сведения о его состоянии здоровья тревожными.

«Доступ к медицинской помощи — это базовое право даже для политических заключенных. Мы, Латвия, Эстония и Литва призываем российские власти безотлагательно предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Мы также призываем высказаться международное сообщество и Еврокомиссию», — говорится в сообщениях.

Днем ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил о резком ухудшении состояния политика, в частности, о больной ноге. По словам Волкова, медпомощь оппозиционеру не предоставили, также к нему не пустили адвокатов. Сегодня более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры и преподавателей написали письмо главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания. Во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным».