Эксперт «Голоса» сообщил об угрозах в адрес его ребенка

Эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг сообщил, что неизвестный по телефону угрожал его супруге и сыну из-за статьи о главе ямальского избиркома Андрее Гиберте. По словам звонящего, Вайсенберг должен немедленно удалить статью про Гиберта и принести публичные извинения, иначе его сын упадет с самоката.

«Диалог выглядел вот так, — пишет в Facebook Вайсенберг. — Алиса Владимировна, вы меня слышите? Настоятельно прошу, чтобы Василий Додиевич удалил со всех ресурсов статью про Андрея Гиберта и принес публичные извинения. А то не хочется, чтобы Миша упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?»

Сам эксперт «Голоса» называет ситуацию странной: «Во-первых, стало ясно, что за моим домом и моей семье установлено наблюдение. Я не верю, что статья на сайте «Голоса» настолько задела председателя ямальского избиркома Андрея Гиберта, что он решился на такие действия. Тем более никаких новых фактов я не привел, а про его годовой доход в 33 млн все СМИ написали еще летом 2020 года».

Заметка Вайсейнберга «Зарплата главы избиркома Ямала больше, чем у губернатора» вышла 18 марта. В ней говорится, что зарплата главы избиркома Ямала составляет порядка 33 млн руб., тогда как его коллега из соседней Югры Денис Корнеев заработал в разы меньше — всего 4,5 млн руб. Текст был приурочен к заседанию ЦИК, где 17 марта Гиберта вновь рекомендовали включить в состав ямальского избиркома. «Никто не стал поднимать тему огромной зарплаты главы избиркома, хотя этот вопрос уже озвучивался на заседании Центризбиркома в 2015 году. Были попытки даже привлечь к обсуждению Общероссийский народный фронт, чтобы он проверил зарплату чиновника, но дальше заявления дело не пошло. С тех пор прошло 6 лет, годовой доход Гиберта вырос в полтора раза — с 22 млн до 33 млн руб.», — говорится в заметке Вайсенберга.

Автор отмечает, что за весь 2019 год в ЯНАО состоялись всего 15 избирательных кампаний. При этом не было никаких федеральных и даже региональных выборов: «По итогам 2019 года Гиберт стал самым высокооплачиваемым чиновником Ямала. По сути, региональный избирком не провел ни одной избирательной кампании за 2019 год. Но годовой доход главы избирательной комиссии превысил зарплату губернатора Дмитрия Артюхова, который получил всего-то 30 млн».