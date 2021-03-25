Леонид Гозман: Хроника объявленного убийства

Могут – имеют возможность – потому, что в местах заключения с человеком можно сделать, что угодно, и потому, что у них нет никаких присущих нормальным людям моральных ограничений.

Хотят потому, что, во-первых, он для них опасен – никто лучше него не мобилизует людей на протест. Во-вторых, здесь очень важен момент очевидно присутствующей личной ненависти. В-третьих, они хотят запугать людей, причем, не столько членов его команды и политических активистов, сколько рядовых граждан.

И только одно дает надежду на то, что этого не случится – публичная солидарность, в России и за рубежом. Если в течение лишь нескольких дней у нас и за границей о Навальном не вспомнят – не напишут, не выступят, не проведут пикет, не сделают запрос – они это сделают. Не молчите!

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