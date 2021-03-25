Больше 150 общественных деятелей подписали требование создать нормальные условия в колонии для Навального

В обращении, опубликованном на сайте «Эха Москвы», говорится, что этот вопрос не терпит отлагательств. Его авторы напоминают, что 24 марта адвокатов Навального после дня ожидания не пустили на встречу с ним, а за день до этого оппозиционер сообщил своему защитнику об ухудшении состояния здоровья. Также они говорят о том, что после отравления и 18 дней комы организм политика был серьезно ослаблен, и реабилитацию не успели закончить к возвращению в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
«Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает. В настоящее время, с учетом полученной информации, у нас есть серьезные основания опасаться за его здоровье и жизнь», — говорится в обращении.
Авторы письма также обращают внимание на то, что Навального ранее признали «склонным к побегу». По их словам, оппозиционера будят по ночам каждый час, якобы проверяя, на месте ли он, при том, что в месте содержания установлена видеокамера.
«В соответствии с законом, каждый арестант, находящийся под стражей, должен быть обеспечен восьмичасовым непрерывным сном. Такая практика ИК-2, по сути, не только нарушает это законное право осужденного, но является и психологической пыткой», — отмечают подписанты. Они также напоминают о словах главы ФСИН, который в конце февраля заявил, что угрозы безопасности и здоровью оппозиционера в колонии нет.
Авторы письма просят проверить документы о склонности политика к побегу и снять с него этот статус, а также принять меры для создания нормальных условий его содержания и допуска к нему адвокатов. Татьяну Москалькову они просят посетить Навального, чтобы самостоятельно проверить ситуацию с ним.
Под письмом подписались журналисты, редакторы крупных СМИ, кинорежиссеры, актеры, правозащитники, писатели, историки, политики, адвокаты, а также преподаватели, композиторы, академики, специалисты различных отраслей и пенсионеры — более 150 человек, в том числе Людмила Улицкая, Николай Сванидзе, Евгения Альбац, Дмитрий Муратов, Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова и другие.
Алексея Навального отправили в колонию на 2,5 года, суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивировав это тем, что политик не отмечался во ФСИН, находясь на лечении в Германии после отравления. Накануне соратник Навального Леонид Волков сообщил, что у политика резко ухудшилось здоровье и его «прячут от адвокатов». «С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена», — сказал Волков. Во ФСИН заявили, что политик прошел медобследование, и назвали состояние его здоровья «удовлетворительным».