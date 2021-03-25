Андрей Мальгин: Скандалы с вакцинацией в Италии

В Италии очередной скандал, связанный с AstraZeneca. Как мы помним, компания изначально не соблюдала подписанный с Евросоюзом контракт. Первоначально контракт предусматривал поставку в первом квартале нынешнего года в ЕС 120 миллионов доз, потом компания снизила свои обязательства до 90 миллионов, и из этой цифры в ЕС исходили, планируя свои национальные прививочные компании (именно на Астразенеку почему-то делался основной акцент). Последние обещания от Астразенеки выглядели совсем грустно: 30 миллионов доз до конца квартала. Но и эта цель выглядит недостижимой, если учесть, что до конца квартала осталась неделя, а поставлено в ЕС в общей сложности только 17 миллионов доз вакцины. Причем все это время вакцина исправно поступала в Великобританию, которая стала лидером в области вакцинации. Не будем сейчас обсуждать, почему так произошло, теперь, когда вакцинация явным образом в ЕС провалена, это уже не так важно. Обратимся к сегодняшним событиям.

А событие заключается в том, что итальянские правоохранительные органы обнаружили на складах компании Catalent в городе Ананьи (это Лацио) готовые к отправке 29 миллионов доз вакцины Астразенека. 29 миллионов! И готовились они к отправке явно не в ЕС (по утверждению газеты La Stampa - в Великобританию). Если помните, в разгар кризиса отношений между ЕС и Астразенекой, ЕС принял решение, что до той поры, пока Астразенека не выполнит свои контрактные обязательства перед Союзом, ей будет разрешено вывозить произведенную в ЕС вакцину за пределы ЕС только по специальному разрешению Еврокомиссии. И такое разрешение Еврокомиссия пару раз давала, когда дело касалось снабжения вакциной бедных стран по программе ВОЗ, а вот 250.000 доз вакцины AZ для Новой Зеландии итальянские власти не пропустили. Новозеландское правительство, кстати, не стало протестовать, а только выразило сожаление, отметив, что Европа в настоящий момент действительно больше пострадала от эпидемии, чем Новая Зеландия.

Почему именно в Италии каждый раз происходят эти инциденты с АстраЗенекой? Вообще-то эту вакцину в ЕС производят два предприятия: завод в Сенеффе, Бельгия, и завод в Лейдене, Нидерланды. В отличие от бельгийского завода, производство в Нидерландах до сих не получило лицензии от ЕМА (европейского агентства по лекарственным средствам). Компания под разными предлогами тянет с предоставлением соответствующей документации, хотя ЕМА ей неоднократно об этом напоминала и напоминает. Однако фабрика работает и ее продукция поставляется на экспорт, главным образом в Великобританию. Маневры Astrazeneca были вскрыты во время визита на завод в Лейдене чрезвычайного комиссара ЕС Тьерри Бретона. Так как на этих двух заводах вакцина только производится, а вот проходит контроль качества и фасуется она на предприятии Catalent в Италии, Т.Бретон обратился к премьеру Италии Марио Драги с просьбой провести там инспекцию. Что и было сделано. Тут надо пояснить, что Catalent - это крупная международная корпорация, международный лидер по упаковке и логистике лекарственных средств. На их предприятии в Лацио огромные мощности, там уже, кстати, приступили к аналогичной работе над антиковидной вакциной Johnson&Johnson.

Опуская детали, обращаю внимание на три цифры. 17 миллионов - столько доз Астразенека поставила в ЕС к сегоднянему дню. 30 миллионов доз она должна поставить к концу нынешнего квартала согласно последним, сильно урезанным обязательствам. 29 миллионов доз, готовых к отправке, обнаружила итальянская финансовая полиция на складе. Естественно, и Еврокомиссия, и депутаты Европарламента, и итальянские власти потребовали от компании немедленных разъяснений. В зависимости от того, что ответит Астразенека, судьба этой огромной партии вакцины будет решена в ближайшие дни.

Надо сказать, что сейчас и Британия, и ЕС нуждаются в большем количестве доз, чем прежде, потому что там подошел срок вводить вторую дозу пациентам, которым первую вкололи в январе-феврале. Из-за большого временного разрыва между дозами (три месяца) резервировать вторую дозу при первом введении невозможно, не позволяет установленный производителем короткий срок хранения. До конца первого квартала, то есть в течение ближайшей недели, в Италии, чтобы выполнить план вакцинации, включая вторую дозу, не будет хватать от 1,7 до 2,3 миллиона доз AstraZeneca.

Кстати, темпы вакцинации в стране после идиотской приостановки удалось вчера восстановить: было введено 211 тысяч доз всех трех вакцин (из которых на Астразенеку пришлась ровно треть). Сегодня, кажется, удастся довести цифру до 250-260 тысяч, а завтра обещают 300.000 (верится с трудом, если честно). Всего первую дозу получили чуть менее 10% населения, а первую и вторую (т.е. полностью вакцинированы) 4,5% итальянцев. Немного, конечно. Но во втором квартале в Италию должно поступить более 50 млн. доз вакцин, а в третьем - 80 миллионов. И вовсю, если верить властям, идет организационная подготовка к освоению этих объемов. Вот, например, что будет сделано в Риме. Послезавтра будет открыт огромный ночной мегахаб по вакцинации на автомобильной стоянке аэропорта Фьюмичино. Он будет открываться каждый день в 20.00. Мегахабы откроются в центре конгрессов La Nuvola, на вокзале Термини, в торговом центрае Porta di Roma и аутлете Valmontone, а также в павильонах киностудии Cinecittà.

На Пасху, то есть с 3 по 5 апреля, вся Италия окажется в "красной зоне", то есть с максимальными ограничениями. И, конечно, всех интересует, кто в какой окажется зоне в неделю до Пасхи и после нее. В пятницу на основе текущей статистики будет объявно решение. Судя по всему Лацио вернется из красной зоны в оранжевую, а вот Тоскана наверняка вся окажется в красной (сейчас в Тоскане "красные" каждый третий муниципалитет). На прошлой неделе в Тоскане было зарегистрировано 246 заболевших на 100 тыс. жителей, и процесс продолжает расширяться, а при 250 зараженных на 100 тыс. "красная зона" объявляется автоматически. В Калабрии же вызывает беспокойство индекс заражаемости Rt: он уже выше 1,25 (что также означает автоматический переход в красную зону). В Лацио, кстати, при прошлом мониторинге Rt был 1,09 и ожидается, что сейчас он даже ниже единицы. Это еще один повод ослабить там карантинные меры.

Сегодня в Италии зарегистрировано 21.267 новых случаев заражения коронавирусом (вчера было 18.744), скончалось 460 человек (вчера 551).

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