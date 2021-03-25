Совкомбанк покупает банк из «дела Калви»

Как сообщается на сайте Baring Vostok, Совкомбанк выкупит пакеты акций «Восточного» у этого фонда, а также у компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после того, как стороны получат разрешения от ЦБ и ФАС.
Параметры сделки не раскрываются. Baring Vostok сообщает, что покупатель намерен интегрировать и присоединить банк за 1-1,5 года. Представитель Совкомбанка в пресс-релизе отмечает, что покупка должна усилить его позиции в розничном бизнесе и расширить сеть филиалов. Глава компании «Финвижн» Юрий Гусев отмечает, что сделка стала возможной «в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах «Восточного».
Ранее о планах Совкомбанка по покупке «Восточного» сообщали СМИ. ТАСС со ссылкой на собственный источник писал, что все акционеры кредитного учреждения подписали документы об обязательстве продать ценные бумаги Совкомбанку.
В феврале 2019 года был задержан бизнесмен и основатель Baring Vostok Майкл Калви, его обвинили в хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, он убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро, принадлежащего фонду, на 2,5 млрд руб. в обмен на более дешевые акции инвестфонда IFTG. Позже дело переквалифицировали на растрату. Осенью 2020 года было подписано мировое соглашение о разрешении конфликта вокруг банка и отзыве всех исков, до этого «Восточный» заявил о договоренности с коллекторским бюро по возмещению ущерба. Позже Калви и других фигурантов освободили из-под домашнего ареста, и в конце 2020 года бизнесмен вернулся на работу в фонд.