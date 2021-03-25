В УФСИН заявили об «удовлетворительном» состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в колонии города Покрова, удовлетворительное, заявили в УФСИН.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — сообщили в УФСИН, передает ТАСС.

«Если ФСИН называет состояние Навального «удовлетворительным», то это вызывает еще большую тревогу. «Удовлетворительно» от ФСИН звучит, словно совсем плохо», — отмечает директор ФБК* Иван Жданов.

24 марта к Навальному не смогли попасть его адвокаты. У политика ухудшилось состояние здоровья, возможно, он находится в тюремной больнице, сообщал Леонид Волков: «С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

