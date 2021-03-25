В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

После годовой отсрочки олимпийский огонь начал свое путешествие по Японии. Эстафета пройдет в условиях усиленных мер, принимаемых против коронавируса, через все 47 префектур страны, передает телекомпания NHK.

Эстафета стартовала в национальном тренировочном центре J-Village в префектуре Фукусима. Он служил базой при проведении дезактивационных работ на поврежденной атомной электростанции «Фукусима дай-ити». Власти выбрали этот объект в качестве места старта для демонстрации усилий по восстановлению после мощного землетрясения, цунами и ядерной аварии десять лет назад. Планируется, что в эстафете примут участие приблизительно 10 тыс. бегунов.

Власти просят зрителей не создавать толп по пути следования эстафеты и не поддерживать бегунов громкими возгласами. Их также просят не покидать границы своих префектур.

Планируется, что эстафета продлится 121 день и финиширует на Национальном стадионе в Токио – как раз к церемонии открытия Олимпиады 23 июля.