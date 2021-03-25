РКН предлагает запрашивать номер паспорта и адрес при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, который подготовили в рамках поправок к закону «О персональных данных», частично вступивших в силу в марте, пишет «КоммерсантЪ».

Законом операторам персональных данных запретили размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. С 1 июля они будут должны получать от пользователей согласие на обработку данных. Сделать это можно будет через собственную платформу или единую информационную систему Роскомнадзора. Пользователь сам решит, через какую платформу дать согласие, но при выборе ЕИС его обяжут указать свои фамилию, имя и отчество, адрес проживания или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Эти данные проверят через «Госуслуги», с которой свяжут систему Роскомнадзора. Данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами».

Регистрировать новых пользователей соцсетей по паспорту еще в 2017 году предлагал депутат Виталий Милонов, но в правительстве не поддержали проект.

Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу, считает эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк. По его мнению, есть также риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.