СМИ: в Москве запрет на массовые мероприятия снимут к маю

В конце апреля власти Москвы могут объявить о снятии ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом говорят источники РБК и «Интерфакса».

РБК пишет, что шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в очном формате, а Парад Победы на Красной площади уже запланирован в обычном формате. «Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня, а акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме.