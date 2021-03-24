В Минобороны объяснили приказ Шойгу о засекречивании документов времен Великой Отечественной войны

Минобороны отменило приказы о рассекречивании архивных документов периода 1941-1945 годов в связи с регистрацией нового приказа, расширяющего период и перечень документов, к которым исследователи смогут получить доступ.

«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны организована в соответствии с новым приказом министра обороны от 12 ноября 2020 года № 589 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны».

В связи с регистрацией нового документа в Минюсте приказы от 8 мая 2007 года и 30 мая 2009 года были отменены как утратившие свою актуальность.

Ранее на портале правовой информации появился документ за подписью министра обороны Сергея Шойгу, отменяющий приказ о рассекречивании материалов периода 1941-1945 годов.