Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

«Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины, — говорится на сайте главы Украины. — Согласно Стратегии Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».

Теперь кабинет министров Украины должен разработать план реализации Стратегии, на основе которого государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.