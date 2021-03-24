Канада ввела санкции против российских чиновников

Канада объявила о введении новых санкций в связи с отравлением Алексея Навального, а также преследованием его сторонников. Они коснутся девяти российских чиновников.

«Санкции являются частью согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российской администрации, причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его последующему судебному преследованию и попытке заставить замолчать граждан, которые протестовали против этого», — говорится в сообщении МИД Канады.

В ведомстве отмечают, что то, как Россия обращается с Навальным, «продолжает демонстрировать ее презрение к верховенству закона и ее готовность нарушать права человека». Подавление мирных протестов и задержание ею более 10 тыс. демонстрантов подчеркивают продолжающуюся практику, направленную против голоса оппозиции.

«Российское правительство неоднократно демонстрировало свое нежелание уважать основные права своего народа и решать проблемы, неоднократно высказываемые международным сообществом. Наряду с нашими партнерами Канада будет продолжать усиливать давление на российское правительство с целью безоговорочного освобождения г-на Навального и его сторонников, которые были задержаны незаконно. Грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа», — заявил Марк Гарно, министр иностранных дел Канады.

Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политики Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.