Шойгу засекретил документы периода Великой Отечественной войны

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу отменил приказ экс-министра Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, обратило внимание «МБХ медиа».

Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной в 2007 году. После этого исследователи и историки получили доступ к ранее неизвестным документам. В том числе открылся доступ к информации о потерях СССР в период войны.

Приказ Шойгу датирован 12 ноября 2020 года, но Минюст зарегистрировал его 22 марта 2021 года.