Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые им с должности, смогут работать без возрастного ограничения в 70 лет. Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить до 70 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу, передает «Интерфакс».

Поэтому новый закон снимает ограничение для государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом.