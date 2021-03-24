Алексей Макаркин: эффект Стрейзанд на ярмарке Non/fiction

На ярмарке Non/fiction произошел типичный эффект Стрейзанд – когда попытка запрета приводит к росту популярности события. Презентация книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш был отменена в последний момент. Вначале, по словам редактора выпустившего книгу издательства Corpus Варвары Горностаевой, руководство Non/fiction сначала перенесло презентацию из амфитеатра в маленький зал, а затем и вовсе неофициально попросило издательскую группу «Эксмо-АСТ», куда входит Corpus, отменить презентацию книги. Когда скандал стал разрастаться, то появилось заявление администрации ярмарки о том, что она тут не при чем, а просто «Эксмо-АСТ» в последний момент заменило одно мероприятие на другое. Правда, ранее об этом не сообщалось.

Каков результат? О книге Ярмыш узнали многие из тех, кто вообще не собирался на ярмарку. Писатель Олег Лекманов, собиравшийся презентовать на ярмарке свою книгу о поэтессе Ирине Одоевцевой, объявил о своем отказе от участия. Но бойкотистские настроения не возобладали – недовольные участники выбрали другой вариант. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собрался презентовать книгу Ярмыш во время своей лекции. Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава призвала всех участников ярмарки упоминать в своих выступлениях о книге Ярмыш. Таким образом произошло масштабирование локального события, что можно было предсказать, как только появилось первое сообщение об отмене презентации.

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