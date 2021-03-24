Волков рассказал об ухудшении здоровья Навального

В колонии у Алексея Навального ухудшилось состояние здоровья, возможно, он находится в тюремной больнице, сообщил руководитель штабов политика Леонид Волков.

«С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство», — пишет Волков.

Со ссылкой на адвокатов он сообщил, что сегодня защитникам не давали встретиться в Навальным, объясняя режимными мероприятиями в колонии. Это первый случай, когда адвокатам не удается попасть к нему в назначенный день, отмечает Волков: «Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт».