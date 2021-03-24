Ритуальные услуги стали самой быстрорастущей отраслью в России

Российский сектор услуг пережил в 2020 году падение, которого не видела статистика за всю новейшую историю страны, а выйти в плюс по итогам года пандемии удалось только двум секторам — ритуальным услугам, а также услугам почты и курьеров. Первый подрос на 3,8%, а вторые — на 3,6%, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные мониторинга экономической ситуации Института Гайдара и РАНХиГС.

Вообще объем платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%. Услуги в сфере туризма рухнули на 52%, фитнес-центров — на треть, гостиниц — на 35,1%, санаторно-курортных организаций — на 40,2%. Сектор транспортных услуг просел на 38,1%.

По данным Росстата, по итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% и стала рекордной с 2005 года. Темпы роста смертности стали рекордными с 1947 года, когда умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее. В декабре 2020 года темпы роста смертности достигали 63% и были беспрецедентными с голода и репрессий 1933 года.