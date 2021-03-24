«Интерфакс»: свидетель по делу Голунова покинул Россию

Уехал из России бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по делу журналиста Ивана Голунова. Предположительно он находится Черногории, говорит источник «Интерфакса». По его словам, Щирова должны были допросить в Мосгорсуде в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову. Но повестку вручить не получилось, поскольку к тому времени Щиров покинул страну.

Ивана Голунова задержали в июне 2019 года, обвинив в попытке сбыта наркотиков. Позже дело прекратили за недоказанностью. Сам журналист утверждает, что дело сфабриковано. Были уволены руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и Андрей Щиров.

После возбуждения уголовного дела в отношении полицейских были арестованы сотрудники полиции Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец, которые занимались делом Голунова. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, они подбросили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.