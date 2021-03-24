Меркель отменила решение об ограничениях на Пасху

Власти Германии отменили принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. На экстренном заседании они решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, пояснила Меркель.

22 марта власти ФРГ объявили выходными днями Страстной четверг, отмечаемый 1 апреля, и Страстную субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, планировалось ввести жестки локдаун в эти дни. Меркель тогда заявила, что общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии.