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Меркель отменила решение об ограничениях на Пасху

24.03.2021

Власти Германии отменили принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. На экстренном заседании они решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, пояснила Меркель.

22 марта власти ФРГ объявили выходными днями Страстной четверг, отмечаемый 1 апреля, и Страстную субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, планировалось ввести жестки локдаун в эти дни. Меркель тогда заявила, что общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии.

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