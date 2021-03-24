СК возбудил дело о фальсификациях на выборах губернатора Пермского края

Следственный комитет возбудил дело о фальсификациях итогов голосования по выборам губернатора на семи избирательных участках в Перми в 2020 году. Согласно записям видеотрансляций с избирательных участков в день голосования и итоговым протоколам, изученным «Голосом», только на семи участках Перми в протоколы «вписали» примерно 2070 проголосовавших избирателей, что увеличило явку, пишет «Новая газета». При этом фальшивые голоса распределили среди кандидатов, стараясь не нарушить настоящие проценты полученных голосов. В результате, на семи участках средняя явка выросла с 21,6% до 37,5%. По ТИК Свердловского района Перми это дало прибавку, примерно, в 3%: с 25,5%, до 28,5%.

«Дело было возбуждено на основании заявлений, которые я еще осенью писал в СК. Сначала мне отказали в возбуждении дела, я подал заявления в суд и в прокуратуру. Прокуратура вынесла предписание зарегистрировать дело. На прошлой неделе меня приглашали на допрос как свидетеля, я дал показания, сделали выемку записей видеонаблюдения с участков. Пермский Крайизбирком, когда наступил срок, все видеозаписи наблюдения уничтожил, но у нас есть свои — в день выборов я и мои коллеги произвели запись видеотрансляций избирательных участков Перми», — рассказал координатор «Голоса» Виталий Ковин.

13 сентября 2020 года в Пермском крае по итогам выборов победителем стал Дмитрий Махонин. Явка по краю составила 35,75%, в Перми — 27,49%.