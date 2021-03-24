Ярмарка Non/fiction ответила на скандал с книгой Киры Ярмыш

Администрация книжной ярмарки Non/fiction выразила «сожаление и тревогу» в связи со скандалом из-за отмены презентации романа Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3».

В начале официального заявления руководство ярмарки отмечает, что Non/fiction «с самого основания стремилась поддержать свободное и независимое книгоиздание, умного и образованного читателя». При этом пространство ярмарки все больше занимается стендами крупных издательских корпораций, а независимое книгоиздание уменьшает свое участие. Несмотря на это, администрация «видит свою роль и цель в отстаивании свободного и открытого участия всех издательств и всех голосов современной культуры»: «Мы всегда были и будем против цензуры. Смысл нашей ярмарки именно в этом: сочетание больших и малых издательств, возможность для всех голосов быть услышанным, вступить в спор, познакомить публику со всем спектром мнений, в том числе политических».

«Что касается замены презентации книги Киры Ярмыш на представление книги «Иерусалим» Алана Мура, произведенное в последний момент перед отправкой каталога мероприятий в печать по инициативе менеджмента АСТ-ЭКСМО, то мы считаем: холдинг АСТ-ЭКСМО, крупнейший игрок книжного рынка России, вправе сам определять свою программу на ярмарке. С сожалением констатируем, что это решение стало поводом для общественного возмущения. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что ярмарка всегда будет территорией свободы слова и площадкой консолидации культурного сообщества», — говорится в заявлении ярмарки о скандале.

Ранее главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева сообщила, что руководство ярмарки «негласно попросило руководство издательской группы Эксмо-АСТ, частью которого является Corpus, вообще убрать презентацию [книги Ярмыш] из программы». «Я отказалась и сказала, что если ярмарка считает для себя невозможным участие Киры Ярмыш в программе, пусть напишет нам официальное письмо с объяснением причин такого решения. Разумеется, никакого письма мы не получили. Аргумент вечный: мы должны сохранить ярмарку любой ценой, а выступление на ней оппозиционеров, да еще пресс-секретаря Алексея Навального, ставит существование ярмарки, важной культурной институции, под угрозу», — писала Горностаева.

Сама Ярмыш назвала решение руководства ярмарки политическим: «Самая известная и уважаемая книжная ярмарка в стране сняла мое выступление по политическим мотивам. Потому что я — пресс-секретарь Навального. При этом им, очевидно, стыдно в этом признаться, поэтому они постарались сделать это тайно».

В романе «Невероятные происшествия в женской камере № 3» рассказывается о девушке, которую задерживают на митинге и арестовывают на 10 суток. Она оказывается в спецприемнике, где и разворачиваются основные события. Несмотря на отмену презентации, на Non/fiction о книге намерен рассказать Евгений Ройзман.