Росгвардейцев научат правильной политике

В Росгвардии создано Главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим воспитанием сотрудников службы. Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, передает «Интерфакс».

Представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал, что до конца года в войсках будут введены должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе. Грибакин подчеркнул, что правильно их будет называть не «политруками», а «замполитами». Политическая работа в Росгвардии будет представлять собой комплекс мероприятий агитационно-пропагандистской работы, психологических, культурно-досуговых и других мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и сотрудников, говорят в ведомстве.

В Вооруженных силах России Главное военно-политическое управление было создано указом президента в 2015 году.